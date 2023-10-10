Датский клуб не отпустил кенийского футболиста на матч против сборной России

Главный тренер сборной Камеруна Энгин Фырат сообщил, что датский клуб «Виборг» на данный момент не отпустил защитника Даниэля Аньембе на товарищеский матч против сборной России.

Специалист отметил, что в сборной рассчитывали, что футболист сможет провести тренировочный сбор вместе с командой, также он надеется, что игрок сможет прибыть к игре.

«Двери в сборную остаются открытыми. Мы продолжаем изучать различные варианты, поскольку стремимся собрать сильную команду для предстоящих отборочных игр в ноябре», - приводит слова Фирата пресс-служба сборной Кении.

Поединок состоится 14 октября.