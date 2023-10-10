​В Федерации футбола Кении высказались о допуске на игру с Россией

Барри Отиено, который работает на должности генерального секретаря Федерации футбола Кении, дал комментарий по поводу допуска зрителей на товарищеский матч против России.

Как известно, сборные России и Кении проведут товарищеский матч в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт на стадионе, который расположен на территории одного из отелей в турецкой Анталье.

«На товарищеском матче в Анталье мы ожидаем болельщиков как из Кении, так и из России. Была информация, что стадион при гостинице, и матч смогут посетить только постояльцы - вопрос допуска тоже сейчас решается», - цитирует Отиено Sport24.

Матч между сборными России и Кении начнётся 16 октября в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас имеет возможность проводить только товарищеские матчи.