Генсек Федерации футбола Камеруна: Матч со сборной России – честь для нас

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о предстоящем матче против сборной России.

Спортивный функционер отметил, что с нетерпением ждёт матча против российской команды, к тому же будет много болельщиков на стадионе.

«Наша национальная сборная по футболу станет первой неазиатской командой, которая сыграет футбольный матч против России после февраля 2022 года – это честь для нас», - приводит слова Джунана Sport24.

Напомним, что товарищеский матч состоится в четверг, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало - в 19:00 по московскому времени.