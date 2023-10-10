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Генсек Федерации футбола Камеруна: Матч со сборной России – честь для нас

10 Октября 2023 • 15:57 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.25 X 3.30 2 3.25
12.10 19:00

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о предстоящем матче против сборной России. 

Спортивный функционер отметил, что с нетерпением ждёт матча против российской команды, к тому же будет много болельщиков на стадионе. 

«Наша национальная сборная по футболу станет первой неазиатской командой, которая сыграет футбольный матч против России после февраля 2022 года – это честь для нас», - приводит слова Джунана Sport24

Напомним, что товарищеский матч состоится в четверг, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало - в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Блез Джунан
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