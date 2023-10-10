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Жезус — о Винисиусе: «Он ещё ребёнок, думаю, я могу его так называть»

10 Октября 2023 • 15:45 Комментировать
Бразилия
...
Венесуэла
13.10 03:30

Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэль Жезус высказался о вингере мадридского «Реала» Винисиусе.

26-летний бразилец признался, что доволен развитием своего партнёра по национальной сборной.

«Винни показывает, насколько он хорош и насколько он важен для «Реала», а также сборной. Он ещё ребёнок. Думаю, я могу его так называть, верно? Я тоже ещё мальчик», — цитирует Жезуса Marca.

В нынешнем сезоне 23-летний Винисиус провёл за «Реал» семь матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, 13 октября сборная Бразилии сыграет с национальной командой Венесуэлы в рамках квалификационного этапа к чемпионату мира 2026 года. Начало — в 03:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Арсенал Лондон Габриэль Жезус Винисиус Жуниор
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