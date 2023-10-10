Шалимов: «В УЕФА полный бардак, надо делать серьёзные шаги по переходу в Азию»

Известный российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение УЕФА отказаться от допуска юношеских сборных России до международных турниров.

По мнению специалиста, в данной ситуации РФС стоит задуматься о выходе из УЕФА и переходе в Азию.

«Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьёзные шаги по переходу в Азию», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. В конце сентября текущего года юношеские сборные России были допущены до соревнований, однако позже решение было отменено.