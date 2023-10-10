Карпин: «Надеюсь сыграть со сборной России на чемпионате мира»

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что надеется поехать с национальной командой на чемпионат мира.

«Верю ли я, что ещё сыграю со сборной России на чемпионате мира? А если завтра СВО закончится? Так что надеюсь. Вы не надеетесь? А я питаю надежды», - приводит «Чемпионат» слова специалиста.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские матчи. Ближайший спарринг Россия сыграет против Камеруна 12 октября на стадионе «ВТБ Арена».