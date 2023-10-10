Колосков: «В основу Камеруна из российских игроков попал бы только Головин»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в преддверии товарищеского матча между сборными России и Камеруна поделился мнением об уровне африканской команды.

По мнению Колоскова, из российских футболистов в основной состав сборной Камеруна смог бы пробиться лишь полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Камерун превосходит в классе нашу команду, это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Головин. У них все футболисты играют в хороших европейских командах, поэтому матч будет непростым», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Матч Россия — Камерун состоится в четверг, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.