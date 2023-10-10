Карпин сообщил о травме звезды сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии полузащитника Александра Головина на сегодняшнем тренировочном занятии команды.

«Головин не тренировался, у него проблема с икроножной. Почувствовал дискомфорт. Надо посмотреть. Непонятно пока, сможет ли сыграть с Камеруном», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Товарищеский матч Россия – Камерун пройдет на московском стадионе «ВТБ Арена» в четверг, 12 октября. Начало спарринга запланировано в 19:00 по столичному времени.

На 16 октября у сборной России намечен еще один спарринг. Противостоять подопечным Карпина будет Кения.