Карпин рассказал, что думает о матче Россия - Камерун

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о ближайшем сопернике своей команды – сборной Камеруна.

«По качеству игроков и уровню Камерун самый сильный соперник после отстранения. Это интересно. И мне, и футболистам - сыграть против игроков такого уровня, против кого давно не играли», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Товарищеская встреча сборных России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Матч примет стадион «ВТБ Арена».

В следующем поединке россияне встретятся с Кенией 16 октября в Турции.