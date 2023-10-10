​Сафонов высказался о статусе основного вратаря сборной России

Страж ворот «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о статусе основного голкипера в национальной сборной России.

«Особого статуса первого вратаря не чувствую. Но приятно, что мне отдают предпочтение. Стараюсь оправдывать доверие», - сказал Сафонов журналистам.

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина на своём поле сыграет против Камеруна (12 октября), а затем – сразится с Кенией в Турции (16 октября). Обе игры будут стартовать в 19:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России официальные матчи сейчас не проводит.