Кафанов: «Хотим дать сыграть всем троим вратарям сборной»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил о намерении предоставить игровое время всем троим голкиперам национальной команды в предстоящих товарищеских матчах.

Напомним, в сборную России были вызваны Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун («Урал»).

«Хотим дать сыграть всем троим вратарям. Кто-то сыграет полную игру. После последнего сбора, где были все трое, все провели этот отрезок хорошо. Не дали повод в себе усомниться», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Свой ближайший матч сборная России проведёт 12 октября против Камеруна в Москве. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по местному времени.