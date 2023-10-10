Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Кафанов: «Хотим дать сыграть всем троим вратарям сборной»

10 Октября 2023 • 13:32 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.25 X 3.30 2 3.25
12.10 19:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил о намерении предоставить игровое время всем троим голкиперам национальной команды в предстоящих товарищеских матчах.

Напомним, в сборную России были вызваны Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун («Урал»).  

«Хотим дать сыграть всем троим вратарям. Кто-то сыграет полную игру. После последнего сбора, где были все трое, все провели этот отрезок хорошо. Не дали повод в себе усомниться», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Свой ближайший матч сборная России проведёт 12 октября против Камеруна в Москве. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по местному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Илья Помазун Матвей Сафонов Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ КАМЕРУН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
14:06 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: «В УЕФА полный бардак, надо делать серьёзные шаги по переходу в Азию»
13:57 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Надеюсь сыграть со сборной России на чемпионате мира»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о ситуации Джикии в «Спартаке»
13:48 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «В основу Камеруна из российских игроков попал бы только Головин»
13:35 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал, что думает о матче Россия - Камерун
13:32 · Чемпионат мира 2026
​Сафонов высказался о статусе основного вратаря сборной России
13:32 · Чемпионат мира 2026
Кафанов: «Хотим дать сыграть всем троим вратарям сборной»
13:23 · Франция. Лига 1
​«Гавр» не мешал Кузяеву ехать в сборную России
13:19 · Чемпионат мира 2026
Кузяев: «Камерун - хорошая команда, постараемся воспользоваться их слабыми сторонами»
13:14 · Чемпионат мира 2026
Сафонов: «Хотелось бы увидеть полный стадион на матче Россия - Камерун»
12:45 · Россия. Премьер-лига
«Играть без флага и гимна - это лишение дополнительной мотивации»: Экс-тренер сборной России - о юниорах эксклюзив
12:32 · Чемпионат мира 2026
Ондуа: «Если забью России, не буду праздновать»
12:04 · Чемпионат мира 2026
Головин пропустил тренировку сборной России
10:52 · Чемпионат мира 2026
Алексей Миранчук: «Страха перед Камеруном нет, покажем то, что требует тренер»
10:45 · Россия. Премьер-лига
«Если молодых ребят допустят, я обрадуюсь»: Орещук - о нейтральном флаге эксклюзив
Все новости
Рекомендуем