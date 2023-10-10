Кузяев: «Камерун - хорошая команда, постараемся воспользоваться их слабыми сторонами»

Полузащитник сборной России и французского «Гавра» Далер Кузяев подлился ожиданиями от грядущей встречи с национальной командой Камеруна.

«РФС провёл отличную работу с точки зрения подбора соперников. Камерун - хорошая команда, постараемся воспользоваться их слабыми сторонами. Надеюсь, болельщики придут на стадион», - приводит слова хавбека «Чемпионат».

Контрольный матч сборных России и Камеруна состоится на стадионе «ВТБ Арена» в четверг, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Затем команда Валерия Карпина сыграет против Кении на стадионе в Турции 16 октября.