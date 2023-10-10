Сафонов: «Хотелось бы увидеть полный стадион на матче Россия - Камерун»

Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о предстоящем противостоянии с национальной командой Камеруна.

«Начался разбор соперника. Было большое желание сыграть дома, давно здесь не играли. Хотелось бы увидеть полный стадион», - приводит слова вратаря «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч России против Камеруна состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 12 октября. Начало запланировано в 19:00 по столичному времени.

Следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут против национальной команды Кении. Спарринг пройдет на стадионе в Турции 16 октября.