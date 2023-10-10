Ондуа: «Если забью России, не буду праздновать»

Хавбек национальной сборной Камеруна Гаэль Ондуа пообщался с представителями СМИ в преддверии товарищеского матча против России. В частности, игрок ответил, будет ли праздновать возможный гол.

«Если забью гол в матче против сборной России, 100% не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Товарищеский матч сборных России и Камеруна состоится на стадионе «ВТБ Арена» в четверг, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.