Головин пропустил тренировку сборной России

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустил утреннюю тренировку национальной команды на базе в Новогорске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что команда под руководством Валерия Карпина готовится к товарищеской встрече со сборной Камеруна. Спарринг состоится 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. На 16 октября у россиян запланирован матч против Кении.

Напомним, что последний спарринг российская сборная провела в прошлом месяце против Катара. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.