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Алексей Миранчук: «Страха перед Камеруном нет, покажем то, что требует тренер»

10 Октября 2023 • 10:52 Комментировать

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук высказался касательно предстоящего товарищеского поединка против национальной команды Камеруна.

«Игра будет непростая. Сейчас все команды умеют бегать, защищаться и атаковать, этого хватит, чтобы создавать проблемы любой команде. Страха нет, покажем то, что требует главный тренер», - приводит слова полузащитника пресс-служба сборной страны.

Напомним, что контрольная встреча между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Затем подопечные Валерия Карпина померяются силами с Кенией. Этот спарринг пройдет в Турции 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Алексей Миранчук
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