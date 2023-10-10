Алексей Миранчук: «Страха перед Камеруном нет, покажем то, что требует тренер»

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук высказался касательно предстоящего товарищеского поединка против национальной команды Камеруна.

«Игра будет непростая. Сейчас все команды умеют бегать, защищаться и атаковать, этого хватит, чтобы создавать проблемы любой команде. Страха нет, покажем то, что требует главный тренер», - приводит слова полузащитника пресс-служба сборной страны.

Напомним, что контрольная встреча между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Затем подопечные Валерия Карпина померяются силами с Кенией. Этот спарринг пройдет в Турции 16 октября.