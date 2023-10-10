Булыкин: «В Саудовской Аравии нас ждёт один из лучших чемпионатов мира»

Экс-форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном проведении чемпионата мира – 2034 в Саудовской Аравии.

«Все стремятся сделать супер-чемпионат мира, потому что Россия подняла высоко планку. У саудовцев с деньгами проблем нет. Поэтому нас ждет один из лучших турниров», - приводит слова Дмитрия «Спорт День за Днем».

Напомним, что ранее Саудовская Аравия направила в ФИФА письмо о намерении организовать мундиаль в 2034 году.

Ранее стало известно место проведения ЧМ-2030. Организаторами турнира являются Испания, Португалия и Марокко, но первые игры состоятся в Южной Америке - их примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.