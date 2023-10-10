Корнеев: Камерун и Кения станут экзаменом для сборной России

Бывший футболист «Барселоны» и «Фейеноорда» Игорь Корнеев высказался о предстоящем матче сборной России против национальных команд Камеруна и Кении.

«Камеруну и Кении нужно сказать комплимент, они готовы играть. Это интересные сборные с хорошими игроками, очень сильные физически. Для сборной России будет хороший экзамен, — приводит слова Корнеева «Матч ТВ». По мнению эксперта, в нынешней ситуации российской команде не стоит рассчитывать на матчи против европейских сборных.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут матчи против сборных Камеруна и Кении 12 и 16 октября в Москве и Турции соответственно.