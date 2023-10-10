Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Корнеев: Камерун и Кения станут экзаменом для сборной России

10 Октября 2023 • 00:21 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.25 X 3.30 2 3.25
12.10 19:00

Бывший футболист «Барселоны» и «Фейеноорда» Игорь Корнеев высказался о предстоящем матче сборной России против национальных команд Камеруна и Кении.

«Камеруну и Кении нужно сказать комплимент, они готовы играть. Это интересные сборные с хорошими игроками, очень сильные физически. Для сборной России будет хороший экзамен, — приводит слова Корнеева «Матч ТВ». По мнению эксперта, в нынешней ситуации российской команде не стоит рассчитывать на матчи против европейских сборных.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут матчи против сборных Камеруна и Кении 12 и 16 октября в Москве и Турции соответственно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Игорь Корнеев Сборная Кении
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ КАМЕРУН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
00:21 · Чемпионат мира 2026
Корнеев: Камерун и Кения станут экзаменом для сборной России
09 Октября
23:33 · Чемпионат мира 2026
Отец Далера Кузяева оценил настроение игрока после вызова в сборную
21:51 · Чемпионат мира 2026
Турция поддержит заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира - 2034
21:34 · Чемпионат мира 2026
Орлов не понимает, почему Джикия вызван в сборную, а Гоцук не попал в состав
21:15 · Чемпионат мира 2026
Ондуа: Предстоящий визит в Москву и матч против России — это большая гордость для меня
17:58 · Чемпионат мира 2026
Кузяев: Рад, что приехал в сборную, в Россию
17:31 · Чемпионат мира 2026
Агент Мухина: Максим прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение
17:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Карпукаса рассказал о сроках восстановления полузащитника
13:31 · Чемпионат мира 2026
Нгамалё: «Сборная России — хороший соперник для нас»
13:15 · Чемпионат мира 2026
​Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира – 2034
11:33 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё сможет сыграть за Камерун против сборной России
08:03 · Чемпионат мира 2026
Джикия высказал мнение о матче Россия - Камерун
08 Октября
12:23 · Чемпионат мира 2026
Сборная Кении назвала состав на матч с Россией
03:26 · Чемпионат мира 2026
​Чилаверт обвинил руководство КОНМЕБОЛ в коррупции
07 Октября
20:05 · Чемпионат мира 2026
​Пети о ЧМ-2030: «ФИФА думает только о деньгах»
Все новости
Рекомендуем