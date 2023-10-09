Отец Далера Кузяева оценил настроение игрока после вызова в сборную

Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, прокомментировал предстоящие матчи сборной России против Камеруна и Кении.

«Как и любой игрок сборной, Далер хочет показать хорошую игру против серьёзных соперников. Считаю, Камерун и Кения — хорошие, крепкие команды», — приводит слова Адьяма Кузяева издание Sport24. Также отец хавбек рассказал, что игрок приехал на сбор национальной команды с удовольствием, отдельно отметив, что игрок старается, чтобы заслужить вызов в сборную.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча против Камеруна и Кении.