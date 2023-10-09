Турция поддержит заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира - 2034

Руководство Федерации футбола Турции объявило о поддержке заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира - 2034.

«Объединив успешный опыт организации соревнований с запоминающимся выступлением сборной на недавнем чемпионате мира, Саудовская Аравия прочно зарекомендовала себя как способная и гостеприимная принимающая страна. TFF считает, что Саудовская Аравия обладает опытом и энтузиазмом, необходимыми для решения этой сложной и престижной задачи», - написано на сайте Федерации футбола Турции.

Ранее Саудовская Аравия подала официальную заявку на проведение чемпионата мира, а, по информации MailSport, проведение мундиаля в этой стране является уже решённым вопросом.