Орлов не понимает, почему Джикия вызван в сборную, а Гоцук не попал в состав

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина за то, что он вызвал в национальную команду защитника «Спартака» Георгия Джикию.

Эксперт считает спартаковца уходящей футбольной натурой. Также он не понимает, почему в сборную не попал защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук.

«Я не согласен с Валерием Георгиевичем. Моё мнение ничего не значит для него, но я его выскажу. Гоцук достоин того, чтобы играть за сборную России. Надо, чтобы эти слова дошли до него, чтобы ему приятно было», - заявил Орлов в эфире радио «Зенит».

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнерам по команде.