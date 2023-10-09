Ондуа: Предстоящий визит в Москву и матч против России — это большая гордость для меня

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

Игрок, у которого есть российское гражданство, считает предстоящий визит в Москву большой гордостью для него.

«Рад, что этот матч состоится, и я смогу сыграть против сборной дома перед своими друзьями и родными. Это очень приятно, особенный день и матч для меня», - заявил Ондуа в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что товарищеский матч состоится в четверг, 12 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.