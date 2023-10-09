Кузяев: Рад, что приехал в сборную, в Россию

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о вызове в национальную сборную России, а также поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей.

Экс-игрок «Зенита» отметил, что рад возвращению в Россию, ведь не был здесь полгода.

«Ожидания как и всегда, будем играть только на победу, потому что мы в сборной, здесь по другому никак. Все ребята будут сконцентрированы и сосредоточены», - приводит слова Кузяева пресс-служба сборной России.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина 12 октября проведут товарищеский матч против сборной Камеруна, а через четыре дня (16.10) их ожидает поединок против сборной Камеруна.