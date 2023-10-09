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Агент Мухина: Максим прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение

09 Октября 2023 • 17:31 Комментировать

Агент полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина Вадим Шпинёв рассказал, что его клиент прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение, которое он получил в матче против «Спартака» (2:2).

«Сегодня вечером у команды запланирована тренировка. Будет ли он тренироваться по общей программе, или будут определенные восстановительные мероприятия — определит главный тренер», - приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России сыграет против сборной Камеруна (12.10) в Москве, а также ее ждет матч против сборной Кении (16.10). На счету Карпукаса одна игра за национальную сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вадим Шпинёв Максим Мухин
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