Агент Мухина: Максим прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение

Агент полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина Вадим Шпинёв рассказал, что его клиент прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение, которое он получил в матче против «Спартака» (2:2).

«Сегодня вечером у команды запланирована тренировка. Будет ли он тренироваться по общей программе, или будут определенные восстановительные мероприятия — определит главный тренер», - приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России сыграет против сборной Камеруна (12.10) в Москве, а также ее ждет матч против сборной Кении (16.10). На счету Карпукаса одна игра за национальную сборную.