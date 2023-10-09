​Сборная России потеряла двух игроков

В октябрьских матчах за сборную России не сыграют два полузащитника – Артём Карпукас и Максим Глушенков. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Карпукаса по медицинским показателям было решено не вызывать на октябрьский сбор. Что касается Глушенкова, то он прибыл в сборную России с мышечным дискомфортом. По итогам обследования принято решение отправить игрока в расположение клуба для полноценного восстановления. Об этом сказал старший врач российской национальной команды Владимир Хайтин.

Отметим, что в октябре сборная России проведёт два товарищеских матча – против Камеруна (12 октября в Москве) и против Кении (16 октября в турецкой Анталье).

Как известно, из-за санкций национальная сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.