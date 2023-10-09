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Нгамалё: «Сборная России — хороший соперник для нас»

09 Октября 2023 • 13:31 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
12.10 19:00

Нападающий «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамалё поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России, который состоится 12 октября на домашней арене «бело-голубых».

«У нас будет игра со сборной России, это хороший соперник для нас. Конечно, я доволен, что мы играет на «ВТБ Арене», это наш домашний стадион в «Динамо». Для меня это хорошо», — цитирует Нгамалё ТАСС.

В текущем сезоне Нгамалё провёл за «Динамо» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Матч Россия — Камерун состоится в четверг, 12 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Сборная Камеруна Муми Нгамалё
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