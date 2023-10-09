​Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира – 2034

Саудовская Аравия направила в ФИФА официальную заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.

В сообщении пресс-службы саудовской федерации говорится о том, что её поддержали более 70 стран, которые входят в ФИФА.

На прошлой неделе ФИФА сообщила, что в 2034 году чемпионат мира пройдёт в Азии или Океании, поскольку при выборе хозяев турнира используется принцип ротации континентов.

Ранее в прессе появлялась информация, что именно Саудовская Аравия завоюет право принять чемпионат мира – 2034. По слухам, вопрос уже практически решён.

Стало известно, в какой стране пройдёт чемпионат мира – 2034