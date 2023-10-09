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Джикия высказал мнение о матче Россия - Камерун

09 Октября 2023 • 08:03 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение о предстоящем товарищеском матче сборных России и Камеруна.

«Камерун - хорошая команда, играем в Москве - приходите нас поддержать. Важно играть дома. Если у наших руководителей будет получаться ставить игры в России, будет очень хорошо», - приводит слова футболиста «красно-белых» «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контрольный поединок между Россией и Камеруном состоится 12 октября на столичном стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

16 октября сборная России проведет еще один спарринг – против Кении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Георгий Джикия
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