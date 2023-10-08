​Стало известно, в какой стране пройдёт чемпионат мира – 2034

На неделе ФИФА объявила, что в 2030 году чемпионат мира пройдёт в шести странах на трёх континентах. Мундиаль примут Испания, Португалия и Марокко, при этом в честь столетия турнира несколько матчей пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Учитывая принцип ротации континентов, в 2034 году мировой футбольный форум пройдёт в Азии или Океании, что ФИФА подчёркивала в пресс-релизе.

Как стало известно MailSport, чемпионат мира – 2034 примет Саудовская Аравия.

«Чемпионат мира – 2034 в Саудовской Аравии – это не просто вариант, а, по сути, уже решённый вопрос. Деньги снова оказались важны – это событие принесёт ФИФА миллиарды долларов», - сообщил некий источник.