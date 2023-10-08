Сборная Кении назвала состав на матч с Россией

Рулевой сборной Кении Энгин Фират вызвал 23 игроков для подготовки к контрольному поединку против национальной команды России.
Состав сборной Кении:
голкиперы: Патрик Матаси, Брайан Бвайр, Брин Одиамбо;
защитники: Джозеф Окуму, Брайан Мандела, Джонстон Омурва, Коллинз Сичендже, Эрик Оума, Руни Оньянго, Дэниел Сакари, Винсент Харпер, Амос Нонди;
полузащитники: Ричард Одада, Энтони Акуму, Кеннет Мугуна, Альфа Оньянго, Аюб Тимбе, Овелла Очиенг;
форварды: Масуд Джума, Альфред Скривен, Клиффтон Михесо, Мозес Шумма, Майкл Олунга.
Товарищеский матч состоится 16 октября в Турции.
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