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Сборная Кении назвала состав на матч с Россией

08 Октября 2023 • 12:23 Комментировать

Рулевой сборной Кении Энгин Фират вызвал 23 игроков для подготовки к контрольному поединку против национальной команды России.

Состав сборной Кении:

голкиперы: Патрик Матаси, Брайан Бвайр, Брин Одиамбо;

защитники: Джозеф Окуму, Брайан Мандела, Джонстон Омурва, Коллинз Сичендже, Эрик Оума, Руни Оньянго, Дэниел Сакари, Винсент Харпер, Амос Нонди;

полузащитники: Ричард Одада, Энтони Акуму, Кеннет Мугуна, Альфа Оньянго, Аюб Тимбе, Овелла Очиенг;

форварды: Масуд Джума, Альфред Скривен, Клиффтон Михесо, Мозес Шумма, Майкл Олунга.

Товарищеский матч состоится 16 октября в Турции.

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Сборная России Сборная Кении
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