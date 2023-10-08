​Чилаверт обвинил руководство КОНМЕБОЛ в коррупции

В то время как в Европе шокированы новым форматом чемпионата мира, который пройдет на трех континентах, в Южной Америке также недовольны - но по другой причине. Знаменитый парагвайский вратарь Хосе-Луис Чилаверт, прославивший свое имя многочисленными голами, недоволен тем, что КОНМЕБОЛ не добилась проведения чемпионата полностью в Южной Америке. Он считает, что Уругвай должен был принять весь турнир целиком.

- КОРРУПБОЛ отправила финал Кубка Либертадорес в Европу, а теперь слила и финал чемпионата мира. Мундиаль должен был пройти в Уругвае. Домингес - это полный провал, - громыхает Чилаверт, подразумевая президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса.