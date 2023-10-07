​Пети о ЧМ-2030: «ФИФА думает только о деньгах»

Бывший чемпион мира в составе французской сборной, Эммануэль Пети, высказался по поводу проведения чемпионата мира 2030 года на трех континентах. Пети не одобряет подобный подход к крупнейшему футбольному форуму планеты, проводимому раз в четыре года.

- ФИФА снова решила «блеснуть умом». Я, когда прочитал про это, подумал, что они пошутили У меня ощущение, что решения на эту тему принимают люди, сидящие где-то в другом мире. Игроки будут уставать больше от перелетов и смены часовых поясов. ФИФА думает только о том, как заработать больше денег, - цитирует слова Пети итальянское новостное агентство ITASportPress.