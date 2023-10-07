Абаев: Пока у Максименко нет перспектив на попадание в сборную России

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о возможном возвращении вратаря «Спартака» Александра Максименко в сборную России.

25-летний футболист лишь однажды попадал в заявку национальной команды. Это случилось в сентябре 2021 года в матче отборочного раунда чемпионата Европы с Мальтой (2:0).

«Есть ли перспектива у Максименко быть вызванным в сборную России в ближайшем будущем? По сути, он не совершал грубых ошибок в матче с «Крыльями Советов». Но, мне кажется, пока перспектив нет», — приводит слова Абаева Legalbet.

В текущей кампании Максименко провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.