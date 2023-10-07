Четыре страны поддержали заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034

Четыре североамериканских страны незамедлительно поддержали заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Сообщается, что сегодня, 7 октября, федерации футбола Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, Никарагуа и Панамы пошли на подобный шаг.

Напомним, что ранее стали известны пять заявок, которые будут претендовать на проведение чемпионата мира - 2034. Помимо Саудовской Аравии на подобное право рассчитывают Китай, Узбекистан и Казахстан, заявка 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и совместная заявка Австралии, Новой Зеландии и/или Индонезии.

Подача заявок на 25-й мундиаль началась 4 октября.