Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Сборная России может провести матч с Бахрейном

07 Октября 2023 • 11:22 Комментировать

Абед Аль Ансари, который является техническим директором ассоциации футбола Бахрейна, поведал о переговорном процессе с РФС о возможной организации товарищеского матча.

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году. Подождем и посмотрим, где будет возможность организовать матч в следующем году», - приводит слова Ансари Sport24.

Напомним, что в текущем месяце сборная России проведет два товарищеских поединка. Сначала подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Камеруна, а затем проведут поединок против Кении.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Бахрейна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Надо ехать»: Булыкин - о допуске юниоров под нейтральным флагом эксклюзив
11:22 · Чемпионат мира 2026
Сборная России может провести матч с Бахрейном
10:30 · Россия. Премьер-лига
«Наши дети должны играть в любом случае»: Экс-тренер сборной России - о допуске юниоров эксклюзив
09:00 · Чемпионат мира 2026
Черчесов - о сборной России: «Живём в непростое время, важно играть против любого соперника»
06 Октября
23:41 · Италия. Серия А
​Дзоффу не нравится идея проведения чемпионата мира на трёх континентах
14:10 · Чемпионат мира 2026
Онопко — о невызове Захаряна в сборную: «Ему надо дать время на адаптацию к испанскому футболу»
13:19 · Чемпионат мира 2026
Онопко: Сборная России поможет Алексею Миранчуку
12:25 · Чемпионат мира 2026
Ещё одна африканская сборная готова сыграть с Россией
09:15 · Россия. Премьер-лига
«Мне не хочется, чтобы мою страну унижали»: Экс-тренер «Динамо» - о нейтральном флаге эксклюзив
05 Октября
22:50 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: Сборная Камеруна — достойный соперник
21:33 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной России не исключил вызова Гилерме
20:28 · Чемпионат мира 2026
​Дракслер не стал врать о катарских деньгах 1
17:21 · Чемпионат мира 2026
​Месси вызван в сборную Аргентины, хотя в последнее время не играл 1
16:58 · Чемпионат мира 2026
​Матч России и Кении пойдёт в рейтинг ФИФА
15:52 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Уровень российского футбола ужасный» 3
Все новости
Рекомендуем