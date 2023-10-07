Сборная России может провести матч с Бахрейном

Абед Аль Ансари, который является техническим директором ассоциации футбола Бахрейна, поведал о переговорном процессе с РФС о возможной организации товарищеского матча.

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году. Подождем и посмотрим, где будет возможность организовать матч в следующем году», - приводит слова Ансари Sport24.

Напомним, что в текущем месяце сборная России проведет два товарищеских поединка. Сначала подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Камеруна, а затем проведут поединок против Кении.