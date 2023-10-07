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Черчесов - о сборной России: «Живём в непростое время, важно играть против любого соперника»

07 Октября 2023 • 09:00 Комментировать

Бывший рулевой венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о предстоящем контрольном поединке сборной России против национальной команды Камеруна.

«РФС делает максимум, чтобы у нас были достойные соперники. Один из них - Камерун. Живем в непростое время, важно играть против любого оппонента. Рад, что встреча состоится в Москве», - рассказал специалист в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».

Товарищеский матч Россия – Камерун состоится в Москве 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

После этого спарринга подопечные Валерия Карпина проведут еще один матч. 16 октября сборная России встретится с Кенией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов
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