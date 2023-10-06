Онопко — о невызове Захаряна в сборную: «Ему надо дать время на адаптацию к испанскому футболу»

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался об отсутствии полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в заявке национальной команды на октябрьский сбор.

«Мы за ним следим. Валерий Георгиевич общался с Арсеном. Ему пока тяжело в плане адаптации, плюс переболел коронавирусом. Ему надо дать время на перестройку и адаптацию к испанскому футболу», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

В октябре сборная России проведет два товарищеских матча: против Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).

Напомним, в последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1.