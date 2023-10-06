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Онопко: Сборная России поможет Алексею Миранчуку

06 Октября 2023 • 13:19 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
12.10 19:00

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о вызове Алексея Миранчука в заявку национальной команды на октябрьские матчи.

«Сборная поможет Алексею перезагрузиться психологически, а мы рассчитываем, что Миранчук сыграет свои минуты за сборную. А будет это 12 или 16 октября — решим. То, что он заслуживает вызов в сборную, у нас сомнений не вызывает», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

Также специалист назвал Алексея «игроком высокого уровня», поскольку полузащитник уже давно выступает в итальянском чемпионате. По словам Онопко, у тренерского штаба не было сомнений относительно кандидатуры Миранчука.

Напомним, что футболист «Аталанты» получил вызов на октябрьский сбор национальной команды, в рамках которого Россия проведёт матчи против сборных Камеруна и Кении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виктор Онопко Алексей Миранчук
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