Онопко: Сборная России поможет Алексею Миранчуку

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о вызове Алексея Миранчука в заявку национальной команды на октябрьские матчи.

«Сборная поможет Алексею перезагрузиться психологически, а мы рассчитываем, что Миранчук сыграет свои минуты за сборную. А будет это 12 или 16 октября — решим. То, что он заслуживает вызов в сборную, у нас сомнений не вызывает», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

Также специалист назвал Алексея «игроком высокого уровня», поскольку полузащитник уже давно выступает в итальянском чемпионате. По словам Онопко, у тренерского штаба не было сомнений относительно кандидатуры Миранчука.

Напомним, что футболист «Аталанты» получил вызов на октябрьский сбор национальной команды, в рамках которого Россия проведёт матчи против сборных Камеруна и Кении.