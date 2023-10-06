Ещё одна африканская сборная готова сыграть с Россией

Сборная Гвинеи готова организовать товарищеский поединок против национальной команды России. Об этом в разговоре с журналистами сообщил вице-президент футбольной ассоциации страны Сега Диалло.

«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», - передает слова Диалло Sport24.

Напомним, что в октябре сборная России проведет две контрольные встречи с африканскими командами. Сначала подопечные Валерия Карпина сыграют с Камеруном, а затем – с Кенией.