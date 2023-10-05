Сёмин: Сборная Камеруна — достойный соперник

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем товарищеском матче против Камеруна.

«Сборная Камеруна — достойный соперник. Превосходят ли африканцы в классе нашу сборную? Может, где-то и превосходят. Там много игроков из хороших европейских сборных», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт». Также специалист отметил, что болельщиков на «ВТБ Арене» ждёт интересная встреча.

Напомним, что сборные России и Камеруна проведут встречу в Москве 12 октября. В сентябре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Катара со счётом 1:1.