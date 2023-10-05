Тренер сборной России не исключил вызова Гилерме

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Общался с Маринато и спросил, как поживает его маленький Маринатик. Пожелал ему долго играть. Возможен ли его вызов в сборную России? Конечно, любой вратарь может быть вызван в национальную команду», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 37-летний бразилец с российским паспортом принял участие в трех матчах Кубка России, в которых пропустил три гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На счету Гилерме 19 игр за сборную России. Последний раз футболист вызывался в команду в ноябре 2021 года на матчи с Кипром и Хорватией.