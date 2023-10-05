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​Дракслер не стал врать о катарских деньгах

05 Октября 2023 • 20:28 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно полузащитник Юлиан Дракслер пополнил состав катарского клуба «Аль-Ахли». Немецкий футболист не стал отрицать, что при принятии решения финансовая сторона вопроса была важной.

«Я бы солгал, если бы сказал, что финансовая составляющая не имела решающего значения», - слова Дракслера приводит Transfer News Live со ссылкой на ntv Nachrichten.

Отметим, что ранее Юлиан Дракслер выступал в Европе за «Шальке», «Вольфсбург», «ПСЖ» и «Бенфику».

Дракслеру 30 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают атакующего полузащитника в 6 миллионов евро.

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Юлиан Дракслер Аль-Ахли Доха
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Комментарии (1)
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Zenituwka
05 Октября 2023 в 20:43
Супер талантливый игрок. Потенциал он раскрыл на 30% максимум. До сих пор не понимаю что ему помешало. Похоже что-то с психологией.
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