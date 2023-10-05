​Дракслер не стал врать о катарских деньгах

В летнее трансферное окно полузащитник Юлиан Дракслер пополнил состав катарского клуба «Аль-Ахли». Немецкий футболист не стал отрицать, что при принятии решения финансовая сторона вопроса была важной.

«Я бы солгал, если бы сказал, что финансовая составляющая не имела решающего значения», - слова Дракслера приводит Transfer News Live со ссылкой на ntv Nachrichten.

Отметим, что ранее Юлиан Дракслер выступал в Европе за «Шальке», «Вольфсбург», «ПСЖ» и «Бенфику».

Дракслеру 30 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают атакующего полузащитника в 6 миллионов евро.