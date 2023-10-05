​Месси вызван в сборную Аргентины, хотя в последнее время не играл

Лионель Месси пропустил четыре последних матча «Интер Майами». Звёздный аргентинец ещё не набрал оптимальные кондиции после повреждения. Несмотря на этот факт, Месси получил вызов в сборную Аргентины на октябрьский сбор. Фамилия Лео есть в опубликованном списке футболистов.

В октябре в отборе на чемпионат мира – 2026 сборная Аргентины проведёт два матча – против Парагвая и Перу.

Напомним, что в сентябре аргентинцы на старте отборочного цикла обыграли Эквадор (1:0) и Боливию (3:0). Во втором из этих матчей Месси сыграть не смог, но он все равно находился в расположении команды.