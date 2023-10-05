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​Матч России и Кении пойдёт в рейтинг ФИФА

05 Октября 2023 • 16:58 Комментировать

Результат товарищеского матча между сборными России и Кении будет учитываться в рейтинге ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Ранее РФС анонсировал матч сборной России против Кении. Команды сыграют в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Турции. 

«Матч сборных России и Кении пойдёт в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также ещё одна в случае получения серьёзной травмы», - ответ службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

Ближайший матч сборная России проведёт в четверг, 12 октября, – против Камеруна на «ВТБ Арене» в Москве. Эта игра тоже пойдёт в рейтинг ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении
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