​Матч России и Кении пойдёт в рейтинг ФИФА

Результат товарищеского матча между сборными России и Кении будет учитываться в рейтинге ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Ранее РФС анонсировал матч сборной России против Кении. Команды сыграют в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Турции.

«Матч сборных России и Кении пойдёт в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также ещё одна в случае получения серьёзной травмы», - ответ службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

Ближайший матч сборная России проведёт в четверг, 12 октября, – против Камеруна на «ВТБ Арене» в Москве. Эта игра тоже пойдёт в рейтинг ФИФА.