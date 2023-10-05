​В Кении считают Россию ведущей европейской сборной

Барри Отиено, генеральный секретарь Федерации футбола Кении, высказался о товарищеском матче против России.

Напомним, что сборные России и Кении проведут товарищеский матч в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в турецкой Анталье.

«Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами», - цитирует Отиено Sport24.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.

ФИФА не снимет остальные санкции с России – переходить в Азию бессмысленно