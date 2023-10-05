Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​В Кении считают Россию ведущей европейской сборной

05 Октября 2023 • 13:50 Комментировать (8)

Барри Отиено, генеральный секретарь Федерации футбола Кении, высказался о товарищеском матче против России.

Напомним, что сборные России и Кении проведут товарищеский матч в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в турецкой Анталье.

«Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами», - цитирует Отиено Sport24.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.

ФИФА не снимет остальные санкции с России – переходить в Азию бессмысленно

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении Барри Отиено
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (8)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
СомикВкус19
05 Октября 2023 в 15:33
Есть кналал - bks79 300к+ за прошлый месяц. Канал реально топ! Ищи в поиске bks79 в тлграме
ингерман
05 Октября 2023 в 14:03
ай дай мине 100 нашех рупий и я скажу што леха питрушин лючший хфуцболисц усе вримен.. А-ха-ха-ха! )))
9Orlov 9
05 Октября 2023 в 14:33
Не-а! Бубнов лучший! Он и за пищевик костылял всех направо и налево, а Петрушин только за Динамо. Так что Бубнов лучший!
ингерман
05 Октября 2023 в 14:42
ай тибе пападья а нам папова дочка.. хе-хе.. )))
ингерман
05 Октября 2023 в 14:43
ты игру лехи не видал.. ента втарой гена еврюжихин.. про таково и не слыхал пади.. )))
9Orlov 9
05 Октября 2023 в 14:52
Почему не видел? Я даже Яшина видел, а у Гены была кличка "Всадник без головы". 🤣
ингерман
05 Октября 2023 в 14:53
ай. это у рыгольдыча была.. хотя, гена такой же был..
9Orlov 9
05 Октября 2023 в 15:08
Кто это такой? Я по отчествам не копенгаген...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
13:50 · Чемпионат мира 2026
​В Кении считают Россию ведущей европейской сборной 8
11:42 · Чемпионат мира 2026
Титов - о сборной России: «Матчи против Кении и Камеруна обязательно нужны»
08:31 · Россия. Премьер-лига
Титов высказал мнение о возможном переходе РФС в Азию 1
04 Октября
21:59 · Чемпионат мира 2026
Известны пять заявок на проведение чемпионата мира - 2034
19:35 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев: Я бы не выступал без флага и гимна 1
19:13 · Чемпионат мира 2026
​Чемпионат мира – 2034 пройдёт в Азии или Океании
18:47 · Чемпионат мира 2026
​«Матч ТВ» покажет два матча сборной России
18:08 · Чемпионат мира 2026
​Сборная Камеруна приедет в Россию в сильнейшем составе
17:49 · Чемпионат мира 2026
​«Первый и единственный»: Эмилиано Мартинес восхищён Месси 2
17:40 · Чемпионат мира 2026
​Чемпионат мира – 2030 может пройти на нескольких континентах
15:25 · Международные
Кирьяков: «Это радостное событие, что ФИФА допустит юношей до соревнований»
14:52 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Сборная России не слабее Камеруна, дома мы должны их обыграть»
12:49 · Чемпионат мира 2026
В сборной Кении объяснили, почему матч против России пройдёт на стадионе отеля
12:23 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Динамо» Чавес не согласен с Карпиным
11:55 · Чемпионат мира 2026
Генсек Федерации футбола Камеруна: «Всегда готовы прийти на помощь России»
Все новости
Рекомендуем