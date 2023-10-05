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Титов - о сборной России: «Матчи против Кении и Камеруна обязательно нужны»

05 Октября 2023 • 11:42 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов считает, что сборной России нужно обязательно проводить товарищеские поединки.

«Матчи против сборных Кении и Камеруна обязательно нужны. Институт сборной должен жить! Если не будет главной команды, зачем нам тогда молодежка? Играть нужно обязательно», - передает слова Титова Sport24.

Напомним, что ближайший спарринг национальная команда сыграет против сборной Камеруна. Подопечные Валерия Карпина примут африканцев в Москве 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

16 октября сборная России сыграет против Кении в Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Егор Титов
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