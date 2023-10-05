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Балахнин: «Кения - слабый соперник, но играть надо» эксклюзив

05 Октября 2023 • 08:25 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
16.10 13:00

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проведении товарищеской игры между сборной России национальной командой Кении.

«Надо понимать, что мы не можем играть со всеми командами, с которыми хотим. Есть спарринг - мы играем. Конечно, Кения - слабый соперник, но играть надо. Играть надо не проверочные матчи, а нормальные. С основным составом и всем настроем. Естественно, надо подтянуть группу новых людей, но в целом должны играть сильнейшие. Мы должны показать людям, что у нас есть сборная.

На матч с Катаром из того же «Ростова» попали футболисты, которые в следующем матче в чемпионате просто не приняли участие. Как это? На мой взгляд, игроки сборной - это сильнейшие игроки страны. Если ты не попадаешь в состав в клубе, значит ты не сильнейший, логично ведь? Ты всегда должен подтверждать свой уровень, играя за сборную и за клуб. Такой подход, конечно, не очень понравился. В любом случае за результат отвечает главный тренер», - сказал Балахнин.

Матч сборных России и Кении состоится 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин Сборная Кении
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