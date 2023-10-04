Известны пять заявок на проведение чемпионата мира - 2034

В первый день подачи заявок на проведение чемпионата мира в 2034 году названы пять кандидатов на это право.
Из-за принципа ротации мундиаль через 11 лет смогут принять страны из Азии или Океании. Интерес в проведении главного турнира четырёхлетия выразили:
- Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (10 стран);
- Китай;
- Саудовская Аравия;
- Австралия, Новая Зеландия и/или Индонезия;
- Узбекистан и Казахстан.
Претендующие страны должны соблюдать требования, выдвинутые на чемпионаты мира 2026 и 2030. Дата объявления хозяев ЧМ-2034 пока что неизвестна.
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