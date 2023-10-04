Известны пять заявок на проведение чемпионата мира - 2034

В первый день подачи заявок на проведение чемпионата мира в 2034 году названы пять кандидатов на это право.

Из-за принципа ротации мундиаль через 11 лет смогут принять страны из Азии или Океании. Интерес в проведении главного турнира четырёхлетия выразили:

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (10 стран);

Китай;

Саудовская Аравия;

Австралия, Новая Зеландия и/или Индонезия;

Узбекистан и Казахстан.

Претендующие страны должны соблюдать требования, выдвинутые на чемпионаты мира 2026 и 2030. Дата объявления хозяев ЧМ-2034 пока что неизвестна.