Гаджиев: Я бы не выступал без флага и гимна

Известный функционер Гаджи Гаджиев отреагировал на допуск российских сборных до 17 лет к участию на чемпионате мира.

Стоит отметить, что российские сборные допущены под названием «Российский футбольный союз». Командам запрещено играть на своей территории, использовать свой флаг и гимн.

«Я бы не выступал с такими условиями. Понятно, что это решение относительно лояльное в данной ситуации. К Федерации международной и вопросов серьезных нет, это решение было не простым», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

Напомним, отстранение от международных турниров взрослых команд и сборных остается в силе.