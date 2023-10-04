​Чемпионат мира – 2034 пройдёт в Азии или Океании

В среду ФИФА объявила о том, что чемпионат мира – 2030 пройдёт в шести странах на трёх континентах. Мундиаль примут Испания, Марокко и Португалия, но турнир начнётся в Уругвае, Аргентине и Парагвае, учитывая исторический контекст в честь столетия турнира.

Учитывая принцип ротации континентов, чемпионат мира в 2034 году пройдёт либо в Азии, либо в Океании. В своём пресс-релизе ФИФА пригашает членов АФК и ОФК подавать заявки на проведение мундиаля через 11 лет.

Отметим, что ближайший чемпионат мира пройдёт в 2026 году в трёх странах – в США, Мексике и Канаде. Действующим обладателем кубка мира является сборная Аргентины.